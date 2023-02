La posible remoción de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada del PRI en el Senado, depende de los propios senadores, asegura el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

“Yo lo he dicho con mucha claridad: esas son las y los senadores de la República quienes toman las decisiones. Somos muy respetuosos de ello, sé que hay una gran inconformidad, porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República, y verdaderamente es lamentable que eso ocurra y que lo tengamos que andar ventilando en los medios de comunicación”.

Dijo estar extrañado de la actitud de Osorio Chong porque le anda corriendo y los políticos deben hacer política en todo momento, discutir, dialogar. Y hay que saber perder, añadió, no sólo al exterior del PRI, sino también al interior. (Por Arturo García Caudillo)