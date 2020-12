Los senadores de Morena, PAN y PRD hicieron causa común para pedir a la ciudadanía quedarse en casa durante estas fiestas navideñas, y evitar así contagios de covid-19. Es la voz del coordinador morenista, Ricardo Monreal.

“Les hablo con el corazón a todos: no se confíen, es real este bicho y es real la desgracia y la devastación que ha causado. Cuidémonos, cuidémonos. Por eso, no hay que confiarse y si extremar medidas de cuidado sanitario. No hagan fiestas, reuniones”.

Por su parte el coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, expresó.

“Sobre todo cuidarnos, cuidarnos todos y cada uno de nosotros, cuidar a nuestras familias, en la medida de lo posible evitar salir, y en la medida de lo posible hacer lo necesario y recordarlo permanentemente, que no es exageración”. (Por Arturo García Caudillo)