Ya es tiempo de que el Senado de la República comience a analizar la revocación de la confianza al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, asegura el senador del grupo plural, Emilio Álvarez Icaza.

“Ha renunciado a su participación activa en los sistemas nacionales, en la atracción de delitos de desaparición forzada donde los estados no están avanzando. Me parece fundamental que el Senado de la República tome buena nota que la Fiscalía no está haciendo su labor y ejerza su labor de monitoreo. Motivos de esta naturaleza deberían ser eficientes y suficientes para que el Senado estuviera ya pensando en la revocación de la confianza al fiscal Gertz Manero”.

No es posible, dice quien fuera ombuddan capitalino, que ante la crisis de inseguridad y desapariciones forzadas, el fiscal esté más ocupado en inculpar a los familiares de su hermano fallecido o a perseguir a científicos en vez de a criminales. (Por Arturo García Caudillo)