Los integrantes del llamado Grupo Plural del Senado se reunieron este martes con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para ofrecer su respaldo y votos a la Reforma Energética a cambio de que sus Iniciativas sean aceptadas, así lo comenta el legislador ex de Morena, Germán Martínez.

“Y le dijimos que el grupo plural, si encuentra sus palabras en la iniciativa, y esto vale para todas las iniciativas, no sólo para la eléctrica, sino para una eventual reforma de seguridad, una eventual reforma electoral u otras reformas. Si encontramos nuestras palabras en las iniciativas o en las minutas, encontrarán nuestros votos. Nosotros no vetamos la posibilidad de un diálogo, nosotros tampoco tenemos votos previos ni vetos previos”.

Y de paso, el también llamado Grupo de los Cinco, aprovechó para pedir una reunión con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, a fin de que resuelva las dudas que tienen sobre esta reforma. (Por Arturo García Caudillo)