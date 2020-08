La integración de la carpeta de investigación por el presunto abuso sexual de un funcionario de Puerto Vallarta contra una niña de diez años, evidencia también graves omisiones y deficiencias del Ministerio Público, asevera la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce.

“pero también muy grave que no hubiesen tomado en su nmomento, cuando detuvieron a esa persona, no hubieran tomado muestras del vehículo, de las ropas del mismo, si había fluídos o no. No aseguraron su telefono celular”.

El caso de la niña de Puerto Vallarta es un claro ejemplo de la violencia institucional que ejercen a diario contra las mujeres los impartidores de justica, como lo demuestra la mala integración del expediente y la decisión del juez de no vincular a proceso al agresor, por considerar que la menor no sintió placer. (Por Gricelda Torres Zambrano)