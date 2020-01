Que las obras de rehabilitación en las calles del Centro de la ciudad si se socializaron, pero en el mes de mayo pasado, reconoce un vecino de la calle Marciano de la Bárcena.

“Si las socializaron el año pasado, sería como en mayo o junio del año pasado que anduvieron informando que se iba hacer la obra… ¿Pero últimamente, antier, ayer?… No, no, estos días, fue el año pasado como a mediados del año pasado pues está bien, pero si es un sacrificio muy grande, es un costo muy grande el que tenemos tanto en los negocios como en las casas, yo aquí en su casa me ha costado mucho dinero volverla a levantar y el Ayuntamiento cada daño que hay lo único que hacen es dar los permisos para repararlas”.

Por cierto esta misma mañana las máquinas retroexcavadoras comenzaron a levantar ya el pavimento de las calles Juan Manuel por un lado y Mariano de la Bárcena por el otro. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)