Ni el gobernador Enrique Alfaro, ni el coordinador de seguridad Macedonio Taméz, cuentan con una licencia para portar arma de fuego, asegura el propio Taméz Guajardo.

Señala que ambos iniciaron con los trámites ante la Sedena en marzo pasado, luego que instancias de inteligencia del Gobierno Federal se los sugirieron por la importancia de su encargo.

Sin embargo dice Macedonio Tamez, no le dieron seguimiento al trámite y se olvidó el tema.

“Lo iniciamos, llenamos requisitos, se llenó un machote, fue hace 11 meses no recuerdo bien, pero ya no se le dió seguimiento al tema, finalmente nos asentamos en nuestros cargos, ya conocimos el medio, estamos protegidos y quiero afirmar que ese trámite no tuvo seguimiento, no tenemos licencia para portar armas, ni estamos armados”.

El coordinador del gabinete de Seguridad, Macedonio Taméz, dijo desconocer quién filtró a un medio de comunicación el expediente con los documentos personales que se presentaron, cuando se tramitó la licencia personal de portación de arma de fuego. (Por José Luis Escamilla)