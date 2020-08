Hace falta más comunicación y diálogo con los maestros, y por ello se buscará un consenso con la disidencia magisterial sobre el regreso a clases a distancia, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con la CNTE y con el SNTE, y que se logre un consenso. Yo creo que se va a avanzar, porque no se perjudica a nadie, al contrario. En el caso de los maestros van a seguir recibiendo su salario, sus prestaciones, no se altera nada en cuanto a la relación laboral. Yo creo que es un asunto de información acerca de los contenidos educativos, son los de los libros de texto, no hay cambios”.

Y es que la dirigencia de la CNTE manifestó su inconformidad sobre la impartición de clases por televisión, y anunció que implementará un modelo educativo propio, a base se fotocopias. (Por: Arturo García Caudillo)