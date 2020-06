La separación del fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, en este momento, no le abona al momento de crisis por las protestas y detenciones arbitrarias que se llevaron a cabo en el marco de las manifestaciones por la muerte de Giovanni, cuando él fue detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, estima el coordinador de la bancada panista en el Congreso, Gustavo Macias.

El legislador indica que durante la comparecencia del funcionario no sólo deberá hablar sobre la presencia del crimen organizado, también por qué se tomó un mes para conocer el caso de Giovanni y actuar en consecuencia, toda vez que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos ha señalado a elementos de la Fiscalía de recomendarle no separar de inmediato a los policías presuntamente implicados en la muerte.

“Lo que pediríamos en este momento es que se aclaren los hechos que causaron tanta indignación por un lado ¿no? hacia la sociedad y una vez esta situación que se decida el futuro del Fiscal”. (Por Mireya Blanco)