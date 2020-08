El gerente de la ciudad de Guadalajara, Alejandro Hermosillo, notificó que un colaborador, fue separado de su cargo, por ser un familiar Hermosillo señaló que solicitó a la Contraloría Ciudadana abrir una investigación para indagar la comisión de alguna irregularidad en el nombramiento de su primo.

“Si bien la Ley de Responsabilidades de ese momento vigente, no preveía ninguna prohibición al respecto en noviembre de 2019, hubo un cambio en la ley que sí contempló y consideró la prohibición de que sucediera una contratación de este tipo”.

Hermosillo fue señalado en medios de comunicación por actos de nepotismo porque una hermana trabaja en el Congreso y su hermano en un OPD del ayuntamiento, no obstante, de momento no ha habido una imputación o comprobación formal de irregularidad contra el funcionario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)