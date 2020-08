En sesión extraordinaria del pleno del Consejo de la Judicatura se decidió separar de su cargo al juez Jorge Solís Arana de Puerto Vallarta, quien el pasado viernes desestimó el cargo de corrupción de menores en contra de un ex funcionario de Puerto Vallarta, argumentando que no era imputable este cargo con el polémico argumento que la víctima, una niña de 11 años, no sintió placer durante su agresión, resolución en claro agravio de los derechos de la víctima.

Por medio de redes sociales, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro, afirmó que la separación es sin goce de sueldo y que darán seguimiento al caso en caso de detectar más irregularidades en su actuación.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló haber entablado comunicación con Suro para hablar sobre este tema.

El acusado, ex responsable del área de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta, continúa detenido, señaló el gobernador Alfaro, explicando que se le sigue el proceso por abuso sexual infantil. (Por Héctor Escamilla Ramírez)