El delegado en Tlajomulco de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes fue separado de su cargo luego que este fin de semana fue denunciado de presuntos actos de corrupción, informó el DIF de este municipio, a donde está asignado el funcionario.

La Contraloría Municipal de Tlajomulco notificó que la actuación del funcionario habría atentado contra la imparcialidad en la emisión de dictámenes. La determinación de separarlo es mientras se realizan las investigaciones pertinentes y deslinde de responsabilidades, además de señalar que es un área sensible y no se busca afectar los derechos de los niños tutelados.

El municipio no informó el nombre del funcionario separado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)