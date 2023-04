La idea de peatonalizar la Glorieta Minerva y sus alrededores y que se presentó desde la pasada administración, fue sepultada por el pleno del ayuntamiento de Guadalajara en la sesión de este viernes. La propuesta fue lanzada por el entonces regidor Miguel Zarate, pero no encontró eco en las comisiones donde se analizó y finalmente en el pleno, el dictamen se desechó por completo.

Los regidores no consideran que la propuesta sea inviable, sin embargo, argumentan la necesidad de estudios técnicos sobre movilidad y urbanismo para impulsar el proyecto.

Desde hace varios años urbanistas propusieron, si bien no peatonalizarla, sí tranquilizarla y recuperar parte del espacio público que le fue retirado. Originalmente la Minerva medía 90 metros de diámetro y tenía jardines más amplios, pero entre los años 60 y 70 se los fueron recortando para abrir más carriles para los vehículos y actualmente su diámetro es de 74 metros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)