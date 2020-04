Para el 30 de abril el Gobierno de Jalisco evaluará si las medidas de aislamiento voluntario implementadas en Jalisco fueron efectivas y si se logra que al menos 50 por ciento de la población se quede en sus casas, la medida se mantendrá así; de lo contrario podrían tomarse acciones más severas, anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El mandatario lamentó que pese a la crisis sanitaria, esta semana se saturaron las carreteras de vacacionistas y los mercados de pescados y mariscos.

“Lo hemos hecho bien pero tenemos que hacerlo mejor, no queremos tener que tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quien no cumpla con su responsabilidad pero no nos temblará la mano para hacerlo si por algunos irresponsables se pone en riesgo la vida de todos”.

El mandatario anunció que reforzarán los apoyos económicos para personas y empresas afectadas por la contingencia; la reconversión hospitalaria para garantizar la seguridad de personal médico y contar con tres mil camas para la atención de pacientes; mayor vigilancia y puntos de control en carreteras, aeropuertos y centrales camioneras y finalmente con los recursos existentes iniciar las pruebas masivas para detectar casos de Covid-19. (Por Héctor Escamilla Ramírez)