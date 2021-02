Debido a que aún no existen condiciones por el comportamiento de la pandemia de Covid-19, no habrá retorno a las escuelas en este ciclo escolar en Jalisco, informa el gobierno del Estado al anunciar la nueva estrategia anual para combatir la pandemia.

El mandatario, Enrique Alfaro, indica que el regreso presencial a las aulas se daría en agosto próximo.

“Pero no hay condiciones para regresar a clases presenciales, vamos a preparar y vamos a anunciar en los próximos días, las medidas para reforzar el modelo de educación a distancia para cerrar este ciclo escolar hasta el mes de junio y que de una vez, lo adelanto, sea como sea, contra viento y marea, es sí o sí, vamos a regresar a clases presenciales en el mes de agosto, nos vamos a preparar para ello”.

La estrategia anual contra el Covid-19 anunciada hoy por el Gobierno Estatal permanecerá de febrero a diciembre, pero podrían aplicarse medidas extras en fechas importantes como días festivos en mayo, junio y septiembre, de acuerdo al comportamiento de la pandemia. (Por Claudia Manuela Pérez)