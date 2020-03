Será hasta el jueves cuando se reanuden los trabajos legislativos en el Senado de la República.

Lo anterior se desprende luego de la negociación entre el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y el líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, quienes zanjaron las diferencias surgidas a raíz de la denuncia de espionaje hecha por el blanquiazul, por lo que acordaron no lanzarse más acusaciones.

Es la voz de Monreal Ávila:

“No, yo lo digo con toda certeza, lo digo para que se honre el compromiso: no hablar de montaje, no hablar de espionaje, y creo que yo voy a honrar mi palabra”.

Por su parte, Kuri González expresó.

“Una cosa sí les puedo decir: el PAN no miente, el PAN dice la verdad, su servidor nunca me prestaría a un montaje, y esto por supuesto que estaban los micrófonos, y eso ya es un hecho”.

Y es que la sesión de este martes no se llevó a cabo, ya que la Fiscalía General de la República continúa las investigaciones, y las oficinas del PAN en el Senado se mantienen cerradas. (Por Arturo García Caudillo)