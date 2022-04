Se confirma que la Cámara de Diputados sesionará en Semana Santa para discutir en el Pleno la Reforma Eléctrica, así lo acordó la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, la oposición reiteró su postura de que votará en contra, como explica el coordinador priísta, Rubén Moreira.

“No permite que se incorpore lo nuestro, es más, no permite que se discuta lo nuestro. Lo que tenemos es una polarización del país y eso es lo que no se vale. En esa polarización, y ahí, señor presidente de la República se lo digo con todo respeto, ahí hay una diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros sí queremos que se ajusten las cuentas a esos empresarios que se aprovecharon del sistema eléctrico, pero como no le quieren mover ni una coma, como rechazan nuestras doce posturas, pues nos están llevando al no y al sí. Bueno, en ese no y en ese sí los malos empresarios van a seguir ganando”.

Así las cosas, el lunes se discutirá y aprobará en comisiones el dictamen, y el martes en dos sesiones se definirá el futuro de la reforma constitucional. (Por Arturo García Caudillo)