Una jueza de la Corte de Florida aplazó para el próximo año la audiencia final para determinar la extradición de Estados Unidos a México del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

La defensa legal del ex mandatario solicitó una prórroga, por lo que la siguiente audiencia fue programada para el próximo 14 de enero.

Los abogados de Duarte, detenido en julio en Miami, buscan evitar la extradición del ex gobernador de Chihuahua a México, donde se le acusa de peculado y asociación delictuosa.