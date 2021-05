Será a partir de mañana cuando abra el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) como módulo de vacunación Drive Thru, como medida de apoyo ante el caos que se registra en otras sedes, informa la Universidad de Guadalajara.

El rector, Ricardo Villanueva, señala en sus redes sociales que por cuestiones de logística se abrirá hasta mañana esta nueva sede de vacunación, en apoyo a la jornada de aplicación de la segunda dosis en Guadalajara a personas de la tercera edad.

Esta jornada se ha registrado caótica debido a la apertura de tan sólo cuatro módulos que fueron rebasados por la demanda de adultos mayores.

Por cierto, que ayer también hubo problemas en la vacunación anti-Covid de personal médico en el Auditorio Benito Juárez, en donde se aplicaron más de seis mil vacunas y se dejó afuera a un centenar de trabajadores de la salud que no alcanzaron dosis o no pudieron acceder al registro en la plataforma estatal. (Por Claudia Manuela Pérez)