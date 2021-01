Si no logramos controlar el crecimiento de la pandemia, es muy probable que sea necesario aplicar un confinamiento mayor, adelantó el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, al presentar el proyecto para las brigadas de vacunación y el Bot Mi riesgo covid, para valorar las posibilidades de complicarse de acuerdo a su perfil

“Estaremos haciendo el último intento para que no nos veamos obligados a volver a proponer un nivel de confinamiento mayor, pero termino, si es necesario volvernos a confinar, que es muy probable por los niveles de hospitalización, la universidad lo dirá con toda contundencia. Espero que no, espero que tomemos conciencia, espero que logremos domar este crecimiento que ya nos mostró el doctor Paco Muñoz, sigue siendo es verdaderamente alarmante, pero si no lo controlamos los hospitales sí se verían rebasados”.

Si no controlamos el avance de la pandemia, sí morirán personas por la falta de un respirador o atención médica, sentencia Villanueva Lomelí.

(Por: Gricelda Torres Zambrano)