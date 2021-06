Pese al avance de la vacunación en México, las elecciones del domingo seis de junio, se realizarán con la pandemia de Ccovid-19 todavía activa

El Instituto Nacional Electoral recuerda que no se le permitirá el ingreso a las personas que no utilicen cubrebocas.

Si no llevan uno, ahí se les dará.

En vísperas de los comicios, la autoridad electoral llama a respetar los protocolos sanitarios como la sana distancia, sobre todo mientras se espera en la fila, ya que unicamente entrarán a votar de manera simultánea dos personas

Para tranquilidad de los votantes, cada tres horas se sanitizará la casilla. (Por Gricelda Torres Zambrano)