Será muy fácil detectar a los negocios que violen las medidas del botón de emergencia para las celebraciones de fin de año, considera el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

“Va a ser mucho más notorio porque el 31 de diciembre no está permitido prácticamente nada! No está permitido ningún tipo de eventos, festividades, etc. También sabemos que algunos lo harán en sus casas y con mucha discreción”.

Guzmán Larralde reitera que salones de eventos y de hoteles, no pueden tener actividades lucrativas hasta el diez de enero. Por lo pronto se intensificarán las supervisiones. (Por Gricelda Torres Zambrano)