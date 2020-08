El piloto inglés Lewis Hamilton fue el más rápido al celebrarse la calificación para el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula Uno.

Es la quinta ocasión en la temporada que se lleva la Pole Position

Medio segundo atrás se instaló en el el finlandés Valtteri Bottas y tercero el holandés Max Verstappen.

El mexicano Sergio Pérez saldrá con su coche rosa en el octavo puesto en la carrera de mañana y esto dijo después de la prueba de hoy: “Sorprendido, esperábamos mucho más por el gran día que tuvimos ayer. En la P3 vimos que íbamos mal, para la Q2, el compuesto medio no nos dio la velocidad, probamos con esa opción pero no funcionó. Nos dimos cuenta muy rápido que no teníamos ritmo así que tuvimos que ir con el blando. Hay que analizar dónde hemos perdido”. La carrera se llevará a cabo este domingo a las 8:00 horas tiempo del centro de México. (Por Martín Navarro Vásquez)