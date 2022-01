El costo de la reforma energética no es lo importante, lo que debe preocuparnos es no dejar en manos de extranjeros el sistema eléctrico nacional, dice el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

“Le preocupa a usted mucho cuánto costará la reforma constitucional y yo le preguntaría a usted cuánto le preocupa a usted que el sistema nacional que vale miles de miles de millones quede en manos de extranjeros, eso sería una primera preocupación, pero si la preocupación principal fuera esa, no haríamos ninguna reforma”.

Y es que, asegura, la reforma de 2013 es una modificación tramposa que dejó en manos de los privados, particularmente de los extranjeros, la generación de energía eléctrica, de forma que en varios estados, particularmente del norte del país, la CFE no tiene presencia. Asimismo, considera que la reforma al sector eléctrico no significa ir en contra del TMEC, pues se está defiendo la soberanía nacional. (Por Arturo García Caudillo)