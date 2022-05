En el marco del Plan de Salud para el Bienestar, la Administración Federal y el Gobierno de Sonora firmaron el convenio para la transferencia de los servicios estatales al IMSS Bienestar. Sin embargo, ante las carencias en la entidad, el reto es importante, dice el director del Instituto, Zoé Robledo.

“En el Sistema Estatal de Salud hacen faltan mil 287 médicos, es decir, que no tienen plaza, que no hay en sus plantillas no están considerados, por eso es que tenemos muchas veces estos hospitales sin cirujanos, o sin anestesiólogos, y entonces un quirófano no se puede utilizar. 785 de ellos son médicos y médicas generales, 502 especialistas. En términos del personal de enfermería también hay un déficit importante de 2 mil 751 personas y 96 de las categorías de paramédicos”.

Pero además, se firmó otro convenio en materia de infraestructura para que el Hospital General de Sonora se convierta en el nuevo Hospital Universitario del IMSS. (Por Arturo García Caudillo)