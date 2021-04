El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco deberá entregar información diversa a una ciudadana que solicitó la justificación jurídica sobre el porqué el Instituto de Cirugía Reconstructiva no realiza intervenciones relacionadas con el cambio de sexo, además de entregar documentos en los que se muestre el tabulador para no cobrar algunas intervenciones a personas de escasos recursos, entre otros documentos.

Lo anterior fue determinado durante la última sesión del pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, el Itei, realizada este miércoles.

En la misma sesión se determinó que el Organismo Público Descentralizado Hospitales Civiles deberá entregar información relacionada con una cirugía en la que la paciente estuvo en peligro porque se le expuso un implante durante la intervención.

De igual manera, se ordenó al Ayuntamiento de San Juan de los Lagos que entregue modifique su respuesta anterior respecto a la solicitud de información que se le hizo de parte de un ciudadano con relación a la concesión por 20 años del cementerio municipal Jardines Eternos de San Juan.

También a la Fiscalía Estatal se le ordenó entregar información relacionada sobre porcentaje de personal operativo de esa dependencia que aún no cuenta con arma de fuego. (Por Aníbal Vivar Galván)