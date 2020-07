La Secretaría de Transporte ha aplicado 220 infracciones a operadores del transporte público que no exigen el uso del cubre bocas a los usuarios, medida que es obligatoria desde el 18 de junio pasado, señala el titular de la dependencia, Diego Monraz.

“El día de ayer tuvimos reunión con todos los líderes transportistas del Estado de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta y el Área Metropolitana de Guadalajara y se les volvió a recordar que es motivo de sanción el no sanitizar de manera completa y constante sus unidades, el no portar el cubre bocas de manera correcta los operadores y al mismo tiempo permitir flagrantemente, y subrayo flagrantemente el que entren ciudadanos sin cubre bocas”.

Agrega Monraz Villaseñor que muchos usuarios se quitan el cubre bocas luego de ingresar a la unidad de transporte, por lo que pide mayor coresponsabilidad individual. (Por Claudia Manuela Pérez)