Diversos videos difundidos en redes sociales pusieron en evidencia la extrema crisis de Covid-19 por la que atraviesa la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

Imágenes de personas muertas en las calles o personas suplicando que recojan a sus difuntos han sido compartidas en redes sociales, como revela una compilación de imágenes de la agencia RT en Español:

“Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio, está aquí tirado afuera de la caso, lo estoy grabando. Aquí están los señores policías, vino Criminalística a hacer levantamiento de cadáveres y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí, que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil”.

Según medios locales, el problema del retiro de cadáveres ocurre desde hace más de una semana e incluso se desconoce si las personas fallecidas murieron por Covid-19. (Foto: @jralroq22)