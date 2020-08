En el caso Altos Hornos de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que, si no hay reparación de daño por la venta a sobre precio de la Planta de Agro Nitrogenados, habrá sanciones.

“Porque me habían informado que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, ayer dijeron que no, que no los van a pagar, no hay reparación de daño entonces, entonces tienen que ser enjuiciados, castigados. En Estados Unidos se castiga y pueden incluso los presuntos delincuentes obtener reducción de penas, si pagan, si devuelven el dinero. En el caso de nosotros, podemos de acuerdo a las leyes, aplicar lo mismo”.

Y es que, durante varias semanas, el titular del Ejecutivo aseguró que el nuevo dueño de la acerera, había ofrecido devolver los 200 millones de dólares que pagó Pemex de sobreprecio, situación que ayer fue desmentida por la empresa. (Por Arturo García Caudillo)