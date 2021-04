A partir del primero de junio, el 30 por ciento de los estudiantes de la UdeG regresará a clases presenciales, pero si cambian los indicadores de la pandemia, se dará marcha atrás, sentencia su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Digamos que si el primero de junio tenemos cierta presencialidad y el 14 de junio tenemos que echarla para atrás, no dudaré ni un segundo en echarla para atrás y si se tiene que reconocer que no era el momento, lo haré con toda oportunidad, como lo hemos hecho en toda la pandemia”.

Villanueva Lomelí reitera que regresarán de manera prioritaria los estudiantes con talleres y laboratorios, los últimos semestres y aquellos que no pudieron conectarse a clases virtuales.

Por lo pronto, 27 mil trabajadores de la UdeG velan armas, para vacunarse a partir de este miércoles. (Por Gricelda Torres Zambrano)