En caso de que la Corte rechace la solicitud de Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes por considerar que es violatoria de los derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una Iniciativa al Congreso para reformar el artículo 35 de la Constitución.

“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta,¿para qué está ese artículo en la Constitución?, es una simulación, es letra muerta. Yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa, y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35 constitucional, para que no se cancele esta posibilidad”.

Por ello envió un nuevo mensaje a los ministros para que antes de votar tomen en cuenta el sentir de los ciudadanos. (Por: Arturo García Caudillo)