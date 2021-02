Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí estaba enterado de los negocios de su prima Felipa Obrador con Pemex, y que aún así logró conseguir un contrato que, ante el escándalo que generó, le fue cancelado.

“A mí me fue a ver el director de Pemex para decirme de que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado, y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex, como empresaria, y le dije no, aunque venga de tiempo atrás, no. Y resultó de que le buscaron la forma, o no tuvo el cuidado suficiente, y al final salió con un contrato, bueno, se enmendó, se resolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila”.

Por otro lado, anunció haber dado la instrucción para que se elabore un informe sobre los recursos que se han decomisado a la delincuencia organizada, pues quiere saber en dónde ha quedado ese dinero.