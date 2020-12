El Ayuntamiento de Guadalajara clarificó que si bien ya no habrá rotaciones en la suspensión de tianguis, dos por día hasta que fueran 14 a la semana, si se mantendrá una política que no se permitirá la instalación de aquellos tianguis cuyos comerciantes no acaten las medidas sanitarias.

La estrategia original era retirar los tianguis en zonas ubicadas de alto contagio. Explica la nueva modalidad el alcalde Ismael del Toro.

“Los tianguis se podrán instalar ya con normalidad, en todos los días, salvo los que hemos detectado que no cumplen con protocolos sanitarios”.

El presidente municipal mencionó por ejemplo, que el domingo no se permitirá la instalación de algunos tramos de El Baratillo por incumplimientos. Otros tianguis que no dejarán instalarse esta semana son el de Cruz del Sur y Vallarta San Jorge, Analco y Mezquitán Country; Chihuahua y el de la calle Guillermo Prieto; entre otros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)