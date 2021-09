Aunque el anuncio oficial se hará más adelante, es un hecho que sí se vacunará a menores de edad, particularmente aquellos más vulnerables, así lo confirma el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Menores de edad que tienen enfermedades que aumentan el riesgo de Covid grave van a ser considerados para vacunación. —¿Como cuándo? —Lo anunciaremos en cuanto esté listo todo el proceso. Cuando esté lo anunciamos. —…la temporada influenza, por que ya acabó el verano. —Cuando esté lo anunciamos”.

Aseguró que tras el regreso a clases no ha habido incremento de casos Covid en el país, y que los contagios han sido mínimos. Explicó que aún no hay resultados aprobados por Cofepris sobre el uso de la vacuna de Cansino en menores de edad, y en el caso de Coahuila, dijo no tener mucha información, pues ha sido decisión de la autoridad sanitaria de aquella entidad, llevar a vacunar a los menores de 18 años a Texas. (Por Arturo García Caudillo)