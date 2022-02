Es cierto que hace falta una reforma electoral, pero no para refundar el sistema actual, sino para mejorarlo, aseguró, al reunirse con senadores del Grupo Plural, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Si una reforma electoral es planteada para mermar la calidad de la representación política, si es hecha para lastimar o disminuir las condiciones de equidad en la competencia, para acotar o debilitar la garantía de los derechos político-electorales, o para mermar la autonomía e independencia de los órganos electorales, perdón que lo diga así, la verdad no vale la pena”.

Pero además, lo importante, dice, es que la reforma se de por consenso y no por mayoriteo, pues de otra forma se estará dando pie a que más adelante vuelvan a meterle mano. (Por Arturo García Caudillo)