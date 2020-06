Aunque reconoce tener diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener interés en pelearse con él, y rechazó las acusaciones en su contra.

“No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano. —¿Cree que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco? —No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente ayer en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las de a conocer. El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable”.

Dijo lamentar los actos violentos ocurridos ayer por la tarde en el centro de Guadalajara, y reiteró que él no es partidario de la violencia ni de actuar de manera autoritaria. (Por Arturo García Caudillo)