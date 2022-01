Después del sainete que armo el entrenador del América, Santiago Solari, reclamando al árbitro en el juego de la fecha 1 ante Puebla; el técnico de Tigres, Miguel Herrera, dijo que si el hubiera reclamado como lo hizo el timonel de las Aguilas habría sido un escandalo nacional.

“No lo se, la verdad es que no tengo ni idea, la Federación es la que toma las determinaciones, lo que si me queda claro es que si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es y ya lo que decidas la Federación está bien nosotros estamos pensando en Tigres y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores”.

Tigres visitará este miércoles al Santos Laguna tras haber reprogramado su partido de la fecha 1 por haber presentado la semana pasada varios casos positivos de COVID.

(Por Manuel Trujillo Soriano)