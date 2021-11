Ante la amenaza de la oposición de rechazar la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arreció sus críticas al PRI, pues asegura, sus dirigentes están defendiendo al salinismo.

“Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo, porque ¿qué es que no aprueben la reforma, qué significa eléctrica? pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo. ¿Eso es lo que van a defender? ¿Me van a poner a mí contra la pared? No. Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo”.

No es un asunto de toma y daca, pues los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. (Por Arturo García Caudillo)