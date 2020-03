Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante su gira por Badiraguato sí saludó a la mamá del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Me entregó una carta porque, les decía, porque tiene 92 años, una mujer grande, una señora, una adulta mayor, una anciana, y como todas las madres, todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo, las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”.

Reconoció que pudo haberse negado a saludarla, pero que lo hizo por humanidad, y aseguró que es una hipocresía que lo critiquen por situaciones como esta, pues nadie dijo nada cuando gobiernos anteriores negociaron con narcotraficantes. (Por Arturo García Caudillo)