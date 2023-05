Luego del desaire del lunes donde los representantes del SIAPA no se presentaron a la reunión que tenían con vecinos del Parque San Rafael, los afectados por la construcción del depósito pluvial y el colector, junto con académicos y diputadas, fueron a las oficinas del organismo intermunicipal a solicitar audiencia pero no los recibieron.

La activista Leticia López explicó que insistirán al director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, en la visita a la zona de obras y explicaciones sobre el proyecto del depósito pluvial dentro del área verde:

“Recordarle que tiene un compromiso con los habitantes de San Rafael y Jardines de la Paz, es una atenta invitación para continuar con el diálogo que se inició hace una semana aquí mismo en las instalaciones, tenemos muchas preguntas que requieren respuesta”.

Explicaron que no sólo no se realizó la visita al Parque San Rafael y no les han contestado el pliego de preguntas, sino que tampoco les reciben las llamadas o les contestan los mensajes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)