Sin mencionar cuál será la nueva alternativa, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, canceló la adecuación del Hospital de Cancerología ubicado en la colonia Miramar como un espacio para resguardar temporalmente los cádaveres por COVID-19, una obra que provocó molestia e inconformidad de los vecinos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario defendió que la intención era crear una adecuación temporal, y acusó la existencia de interesés ajenos para desinformar a la población.

“Este espacio se iba a habilitar por si necesitaba, que no se nos olvide eso, hasta ahora no se necesita y espero que no se necesite, era una adecuación temporal que obviamente tendría todas las medidas de protección para que no hubiera riesgo para las personas pero también es muy fácil que con otro tipo de intención se quiera generar miedo y preocupación en la gente, vamos a evitar eso, esta tomada la decisión, despreocupense, no va a ser ahí”.

Alfaro Ramírez refirió que el mismo proyecto se llevará a cabo en otro espacio, que será definido en las próximas horas. (Por Mireya Blanco / Foto: Juan Martínez)