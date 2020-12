Siempre no, aunque estaba prevista para votarse este jueves, los diputados locales no sacarán la Ley de Declaración Especial de Ausencia, la primera del paquete de tres para legislar el tema e desaparecidos en la entidad.

Salvador Caro, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que se decidió discutir en conjunto tanto esta ley como la de Desaparecidos, toda vez que en las últimas horas habrían terminado la revisión de esta.

“Bueno, el trabajo de la subcomisión avanzó, el día de ayer nos dieron la noticia de que practicamente han terminado todo lo que tiene que ver con la legislación también a la que esta vinculada, la legislación en materia de personas desaparecidas entonces vamos a aprobar la próxima semana ambos cuerpos legales”.

Caro Cabrera dijo que el Ejecutivo no ha solicitado cambios a las leyes, sin embargo, ambas serán sometidas a una revisión. (Por Mireya Blanco)