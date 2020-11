Conductores de vehículos de plataforma si podrán trabajar entre semana de 5:30 de la mañana a nueve de la noche, es decir igual que el transporte urbano y los fines de semana solo la mitad del día, así lo confirma el vocero de la Unión de Conductores Luis Lara, quien reconoce que más no podían pedir.

“¿Quedan conformes con esto? Pues mira no podemos exigir el hecho de amplíe el horario cuando no hay más que hacer por la gente, simplemente los que van a salir son las personas que requieren un servicio urgencia, de enfermeras, policías, Protección Civil, bomberos y médicos”.

La union de vehículos de plataforma que dice representar a 67 grupos y más de cuatro mil choferes, se reunió desde las 12 del día con el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, logrando estos acuerdos. De esta manera la manifestación que tenían contemplada para las tres de la tarde de hoy jueves queda cancelada. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: archivo)