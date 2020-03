Tras su participación en la videoconferencia del G20 sobre el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las grandes potencias a no imponer medidas unilaterales en materia económica y comercial.

“También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos, y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”.

Pidió que la ONU controle el comercio de medicamentos y equipos médicos para frenar el acaparamiento y que se adopten políticas para apoyar a quienes viven al día y están siendo afectados por la pandemia. (Por Arturo García Caudillo)