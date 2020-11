El lunes hubo tianguis en la calle 22 de la colonia Echeverría de Guadalajara y desde entonces no recogen la basura. Aquí continúa amontonada, echa chabolas y en el peor de los casos, esparcida por toda la calle. Dicen los vecinos que esto ocurre porque el lunes el camión de la basura no la recogió.

“Desde el lunes nomás vienen y dizque bajan, pero ahí dejan la basura, no la juntan ¿Y esto es cada lunes? Sí, cada semana ¿No pasó el camión? ¿Qué fue lo que ocurrió este lunes? No, no pasó el camión”.

Este basural que dejó el tianguis de los lunes aquí en la colonia Echeverría, por la calle 22, es más notorio a la altura del Canal del Sur. (Por José Luis Jiménez Castro)