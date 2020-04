A cuatro días de iniciado el último frente de obra del Peribús, a la altura de Carretera a Chapala, ya hay algunas lonas que avisan de la intervención y que se instalaron en puentes peatonales. No obstante, aún falta información que advierta a los automovilistas sobre rutas de desvío o que, para incorporarse de Periférico a Carretera a Chapala con dirección al norte, deben tomar un retorno a la altura de la calle Biblia, pero sobre todo que deben anticipar sus movimientos.

Las autoridades cerraron la gasa para incorporarse directamente de Periférico a Carretera a Chapala y la gente debe avanzar unos metros para dicho retorno. No hay señalamiento que advierta que, para dar vuelta en U, la gente debe orillarse hasta la extrema derecha y después esperar la flecha que cede el paso.

Hay riesgo de accidente en el punto porque automovilistas ignoran esta mecánica y dan vuelta en U desde carriles no permitidos con riesgo de choque por alcance o de los autos que circulan en sentido opuesto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)