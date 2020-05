La molestia continúa en el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, luego de no recibir certificación para buscar ascender, y ahora de manera sencilla la Liga MX le abre las puertas a la plaza de Mazatlán.

“Mira por supuesto que te genera molestia, te genera indignación. Cuando te dicen que no hay ningún equipo certificado y para ir a primera división se cierran las puertas, pero luego se las abren a una plaza donde se abre por interés político a petición de un gobernador, de repente se sataniza el tema por el tema de que los recursos vienen del gobierno del estado. A nosotros nos han querido señalar que nosotros dependemos totalmente de la Universidad de Guadalajara, cuando no es cierto”.

Castellanos indicó que el plan es que Leones Negros regrese de vacaciones el 8 de junio, pero no sabe si a cancha o seguirán entrenando en casa.

“Nosotros pensamos que a más tardar el día 8 de junio reactivamos con trabajo grupal desde casa, a menos que de aquí entonces se abra alguna posibilidad de hacer trabajo en cancha, aunque sea con grupos pequeños es un tema que vamos a estar valorando de acuerdo a nuestras instituciones sanitarias. Yo creo que va a ser complicado, al ver las cifras los últimos días no han sido buenos para el país por la cantidad de casos nuevos y gente fallecida”.

La directiva de los Leones Negros ya comenzó a realizar el plan para el próximo torneo, pero hay muchas dudas pues aún no se sabe cómo se llamará la nueva Liga que era de ascenso, además de que tampoco les informan el número de extranjeros que utilizarán y mayores de 23 años.

(Por Martín Navarro Vásquez)