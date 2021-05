Hasta que no opere con normalidad el Poder Judicial los abogados no dejarán de manifestarse, sentenció un grupo de litigantes quienes denunciaron que mientras que otras actividades se han reanudado en Jalisco tras la pandemia del Covid-19, prevalece el parálisis en los juzgados estatales.

Esta mañana un grupo realizó una clausura simbólica del edificio de Ciudad Judicial. Acusaron que jueces trabajan con intermitencia, hay pocos empleados en las oficinas y se están rezagando los casos; afirman que los sistemas de citas y esquemas electrónicos no han sido suficientes. Habla un afectado.

“Lo que queremos, que escuchen de viva voz y y no nomás aquí, en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, que es donde también hay muchas carencias”.

Los manifestantes tapiaron con cartulinas y mantas los ingresos al edificio. Señalaron por ejemplo, que las resoluciones de los juzgados familiares tardan hasta dos meses, mientras que en los penales es de un semestre. (Por Héctor Escamilla Ramírez)