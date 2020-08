Por enésima ocasión, un vehículo terminó montado en uno de los machuelos invisibles de metal de la avenida Alcalde, a la altura de avenida de los Maestros. Aquí la víctima:

“Quedó arriba de él, se fregó el cárter, se me tiró todo el aceite, ya no jala el carro”.

Además, este vehículo Focus color gris tras el impacto se activó la bolsa de aire y terminó quebrándole el cristal delantero. Los machuelos de metal y no de cemento ubicado sobre avenida Alcalde y Maestros siguen provocando accidentes. (Por José Luis Jiménez Castro)