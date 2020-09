Hoy es el Día del Charro y en su glorieta nada más no apareció como había prometido el Ayuntamiento de Guadalajara.

Vecinos señalan que ya está todo listo en su pedestal de avenida Revolución y Chamizal para colocar al charro que hoy no estuvo.

“Nomás dijeron que iban a ponerlo y no lo han puesto. Esperar a ver cuándo lo ponen, ya está listo para que lo pongan, ya tiene como más de dos semanas”.

Durante las obras del Tren Eléctrico, el charro fue guardado en una bodega, se rehabilitó y su glorieta está prácticamente lista para recibirlo, pero hoy, en el Día del Charro, el charro nada más no apareció. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)